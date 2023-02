UE : les nouvelles sanctions pour la guerre en Ukraine visent 121 individus et entités

Les nouvelles sanctions de l'Union européenne à propos de la guerre en Ukraine visent 121 individus et entités dont des fabricants iraniens de drones, a annoncé samedi l'UE. Approuvé vendredi soir avant son adoption formelle samedi, ce train de sanctions européenes, le dixième depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, fait écho aux mesures annoncées vendredi par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, précédées d'une sévère mise en garde du G7 aux pays venant en aide à la Russie dans cette guerre.

Les trains de mesures décidés successivement par l'UE constituent "les sanctions de plus grande envergure" jamais adoptées, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nous augmentons également la pression sur ceux qui essaient de contourner nos sanctions", a-t-elle ajouté. Le dernier train de sanctions européennes vise 96 entités russes supplémentaires (entreprises ou agences étatiques) y compris trois banques russes, précise un communiqué de l'UE.

Des sanctions contre la propagande russe renforcée

Il concerne également sept entités iraniennes, toutes des fabricants de drones explosifs utilisés par la Russie pour frapper des cibles ukrainiennes y compris des infrastructures ou des immeubles d'habitations. L'interdiction d'exporter des marchandises industrielles de l'UE vers la Russie est étendue à des biens à double usage comme l'électronique, les véhicules spécialisés, les pièces mécaniques, les pièces détachées pour les moteurs de camions et d'avions, les antennes, les grues, les drones, les matières en terres rares, les circuits électroniques et les caméras thermiques.

Le commerce de ces biens représente plus de 11 milliards d'euros, selon des responsables européens. Les sanctions contre la propagande russe sont également renforcées, notamment avec des mesures pour suspendre les licences de bureaux arabes de RT et Sputnik, des médias contrôlés par l'Etat déjà interdits en Europe. Le nouveau paquet oblige également les Etats membres de l'UE à mieux détailler les avoirs saisis auprès de riches Russes soutenant le Kremlin et objets de sanctions, ainsi que les avoirs gelés de la banque centrale russe.

"Nous continuerons à accroître la pression sur la Russie"

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué qu'au total 121 entités et individus figuraient sur la dernière liste de sanctions dont les détails devaient être publiés plus tard samedi dans le Journal officiel de l'UE. Une telle mention signifie un gel des avoirs dans l'UE et une interdiction de visa. Selon M. Borrell, le dernier train de sanctions vise également "les responsables de la déportation et l'adoption forcée d'au moins 6.000 enfants ukrainiens", en violation de la législation internationale.

"Nous continuerons à accroître la pression sur la Russie et le ferons aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que l'Ukraine soit libérée de la brutale agression russe", a-t-il dit.