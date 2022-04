Turquie : un mort et quatre blessés dans un attentat à la bombe à Bursa

Un attentat à la bombe visant un bus transportant des gardiens de prison à Bursa, ville industrielle du nord-ouest de la Turquie, a fait un mort et quatre blessés, ont annoncé mercredi les autorités turques. Une bombe, placée sous un poteau électrique au bord d'une route, a explosé au passage du bus transportant les gardiens de prison, faisant "un martyr", a déclaré le gouverneur de Bursa, Yakup Canbolat, à la chaîne privée turque NTV. L'attentat a également fait quatre blessés, dont un dans un état grave, a annoncé le gouverneur. Le bus visé transportait une trentaine de gardiens et l'explosion a été "visiblement déclenchée" par un système télécommandé, a ajouté le gouverneur.

"Les opérations pour arrêter les responsables sont en cours", a tweeté le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu. L'attentat n'a pas été revendiqué.

Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu.



Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 20, 2022

Offensive turque contre le PKK depuis lundi

La Turquie a subi une vague d'attentats en 2016, revendiqués par le groupe jihadiste État islamique et par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation qualifiée de "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux. Cette attaque survient alors que la Turquie a lancé depuis lundi une offensive aérienne et terrestre contre le PKK, qui dispose de bases et de camps d'entraînement dans le nord de l'Irak.

Ancienne capitale de l'empire ottoman avant Constantinople, Bursa, connue pour ses soieries, accueille l'une des principales zones industrielles de Turquie, en particulier pour l'automobile et le textile.