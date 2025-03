Trump appelle à nouveau à arrêter le financement de l'audiovisuel public

Donald Trump a appelé mercredi à couper "immédiatement" le financement de la radio publique NPR et de la télévision publique PBS, qu'il accuse d'être "complètement biaisées". Plus de 40 millions d'Américains écoutent chaque semaine NPR et 36 millions regardent chaque mois une télévision locale du réseau de PBS.

Le président américain Donald Trump, comme il l'avait déjà fait la veille, a appelé mercredi à couper "immédiatement" le financement de la radio publique NPR et de la télévision publique PBS, qu'il accuse d'être "complètement biaisées". "Le Congrès devrait immédiatement arrêter de financer NPR et PBS, deux réseaux horribles et complètement biaisés", a écrit Donald Trump dans la nuit sur sa plateforme Truth Social.

Jusqu'au "démantèlement pur et simple"

"Républicains, ne manquez pas cette opportunité de débarrasser notre pays de cette immense arnaque, les deux étant à la botte des gauchistes radicaux du parti démocrate", a-t-il ajouté. Le dirigeant républicain avait déjà affirmé mardi que ce serait "un honneur" pour lui de mettre fin au financement de NPR et PBS. "Tout cet argent qui est gaspillé...", s'était-il ému au cours d'un échange avec la presse à la Maison Blanche.

Plusieurs élus de son parti ont proféré les mêmes attaques au cours d'une audition parlementaire mercredi à Washington, allant jusqu'à demander le "démantèlement pur et simple" de la structure qui distribue les subventions fédérales aux médias publics (CPB).

Le démantèlement de l'audiovisuel public extérieur des Etats-Unis déjà en cours

"Le contenu diffusé par ces médias financés par l'Etat est si radical qu'il lave le cerveau du peuple américain", a déclaré la députée républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Greene. L'élue démocrate du Texas Jasmine Crockett s'est insurgée de son côté contre "l'idée de vouloir faire taire tous ceux qui ne sont pas Fox News", la chaîne préférée des conservateurs.

Plus de 40 millions d'Américains écoutent chaque semaine NPR et 36 millions regardent chaque mois une télévision locale du réseau de PBS, selon des estimations de ces médias. Le gouvernement de Donald Trump, qui s'est engagé à réduire drastiquement les dépenses publiques, a par ailleurs engagé le démantèlement de l'audiovisuel public extérieur des Etats-Unis et de ses radios Voice of America, Radio Free Asia et Radio Free Europe/Radio Liberty.