Trois morts après des coups de feu aux États-Unis, un suspect retranché dans une maison cernée par la police

Un homme de 26 ans, soupçonné d'avoir tué trois membres de sa famille samedi matin, s'est retranché dans une maison cernée par la police dans le nord-est des États-Unis, ont annoncé les autorités et les médias. En début d'après-midi, le suspect était toujours retranché dans cette maison de Trenton, dans l'État du New Jersey, "où les résidents ont pu être évacués sans être blessés", a indiqué la police de Trenton dans un message transmis à l'AFP.

Le suspect a pris la fuite à bord d'un véhicule volé

Les télévisions américaines ont montré des images de membres des forces de l'ordre aidant des personnes à sortir de l'étage de la maison. Les forces d'intervention rapide de plusieurs services de police fédérale étaient déployés sur les lieux. L'individu, présenté comme actuellement sans domicile fixe par les autorités, qui ont donné son signalement et diffusé sa photo, est soupçonné d'une équipée meurtrière dans la matinée à Levittown, dans la grande banlieue de Philadelphie, dans l'État voisin de Pennsylvanie, où il a tué trois membres de sa famille dans deux résidences différentes.

Le suspect, identifié par les autorités comme André Gordon Jr, a "visé et tué sa belle-mère de 52 ans" et "sa sœur de 13 ans", pendant que trois autres personnes se cachaient, a relaté la procureure du comté de Bucks, en Pennsylvanie, Jen Schorn, lors d'un point presse. Il est ensuite "entré par effraction" dans une seconde résidence, "où il a visé et tué" une femme de 25 ans, "avec laquelle il a eu deux enfants", a-t-elle précisé. La procureure a ajouté qu'il a blessé une victime supplémentaire en la frappant avec son fusil d'assaut.

Le suspect a ensuite commis un car-jacking et a pris la fuite à bord d'un véhicule. Les autorités de Falls Township, où se trouve Levittown, ont demandé samedi à la population de rester chez elle avant de lever cette consigne quand le suspect a été localisé dans le New Jersey.