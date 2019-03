Theresa May demande à l'UE "un effort supplémentaire" pour que l'accord sur le Brexit passe

La Première ministre Theresa May a demandé vendredi à l'UE un "dernier effort" dans les discussions sur le Brexit pour que l'accord de divorce puisse être adopté par le Parlement britannique au cours d'un vote crucial mardi.

Une allocution en forme de supplique. "Mon message (à l'UE) est : c'est le moment d'agir. Nous avons travaillé dur ensemble au cours des dernières années pour aboutir à un accord", a déclaré la dirigeante conservatrice dans un discours dans une entreprise de fabrication d'éoliennes à Grimsby, dans le nord-est de l'Angleterre. "Nous avons juste besoin d'un effort supplémentaire, pour répondre aux dernières inquiétudes très spécifiques de notre parlement. Alors allons-y", a-t-elle ajouté dans ce qui s'apparentait à une supplique.

"Nous pourrions ne jamais sortir." Theresa May a dans le même temps mis en garde les députés britanniques contre la tentation de rejeter l'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles fin novembre, après un premier rejet mi-janvier. "Soutenez cet accord et le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Rejetez-le et personne ne sait ce qui se produira", a-t-elle dit. "Nous pourrions rester dans l'UE encore de nombreux mois. Nous pourrions sortir sans la protection d'un accord. Nous pourrions ne jamais sortir", a ajouté la Première ministre.