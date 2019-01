Thaïlande : une pop-star fait scandale en arborant un t-shirt à croix gammée

Israël a fait part samedi de sa "stupeur" et de sa "consternation" en découvrant qu'une chanteuse de l'un des groupes de pop les plus populaires de Thaïlande était montée sur scène lors d'une répétition en portant un T-shirt représentant un drapeau nazi. Pichayapa "Namsai" Natha, 19 ans, membre du "girls band" BNK48, a porté vendredi un T-shirt avec pour motif le drapeau militaire de l'Allemagne nazie lors d'une répétition retransmise à la télévision.

Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'adjointe du chef de mission de l'ambassade d'Israël en Thaïlande a exprimé samedi sur Twitter sa "stupeur" et sa "consternation", en rappelant notamment que ce dimanche était la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. "Le fait que la chanteuse ait arboré des symbole nazis choque des millions de gens dans le monde", a également twitté Smadar Shapira. La chanteuse rencontrera dimanche après-midi l'ambassadeur d'Israël, a précisé Smadar Shapira.

1/2

The Embassy of Israel in Thailand expresses its shock and dismay over the Nazi outfit worn by the singer of BNK48 band.

Tomorrow, January 27, is the International Day of Remembrance of the victims of the holocaust, and the world will commemorate 6 million Jews who perished