Tentative d'assassinat visant Donald Trump : «Violence politique», «consternation»... À l'international, les réactions se multiplient

Les réactions se sont multipliées aux États-Unis et à l'international après la tentative d'assassinat visant l'ex-président américain Donald Trump. Lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, ce dernier a été visé par des tirs et touché à l'oreille droite. Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, deux autres sont grièvement blessés.

L'actuel président américain, Joe Biden, a rapidement réagi après les tirs qui ont visé son concurrent à la Maison-Blanche. "Tout le monde doit condamner" ces tirs, a déclaré le président américain Joe Biden, qui a parlé dans la soirée avec son rival à l'élection présidentielle de novembre. La vice-présidente Kamala Harris a également pris la parole sur ses réseaux sociaux : "Je prie pour Donald Trump, sa famille et tous ceux qui ont été blessés et touchés par cette fusillade insensée. Une telle violence n'a pas sa place dans notre pays."

"Pas de place pour la violence politique", insiste Barack Obama

Les anciens présidents américains, Barack Obama et George Bush, ont également réagi, expliquant tous deux être soulagés que Donald Trump n'ait pas été gravement blessé. "Pas de place pour la violence politique dans notre démocratie", a ajouté Barack Obama.

Même son de cloche pour la démocrate Nancy Pelosi et la figure emblématique de la gauche américaine Bernie Sanders. Autre réaction qui a beaucoup de sens sur X, celle du neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, "il est désormais temps pour tous les Américains qui aiment leur pays de prendre du recul par rapport à la division, de renoncer à toute violence et de s'unir dans la prière pour le président Trump et sa famille."

Toujours aux États-Unis, Elon Musk a réagi à l'attentat en apportant son soutien à Donald Trump et en lui souhaitant un "prompt rétablissement".

Des réactions des chefs d'États du monde entier

À l'international, de nombreux dirigeants mondiaux ont fait part dimanche de leur indignation après cette tentative d'assassinat. Rapidement après cette attaque, des dirigeants du monde entier se sont dressés contre la violence politique et ont envoyé leur soutien aux victimes.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné l'attaque. "Une fois encore, nous sommes témoins d'actes de violence inacceptables contre des représentants politiques". Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit "consterné". "La violence politique sous quelque forme que ce soit n'a pas sa place dans nos sociétés et mes pensées vont à toutes les victimes de cette attaque". Son homologue hongrois Viktor Orban a envoyé "pensées et prières" à Donald Trump "en ces heures sombres".

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a indiqué "suivre avec appréhension" la situation en Pennsylvanie et souhaité un prompt rétablissement à l'ex-président américain, espérant que "le dialogue et la responsabilité puissent prévaloir sur la haine et la violence" en cette période électorale aux États-Unis.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également fait part de sa "consternation" et souhaité un "prompt rétablissement" à Donald Trump. "Une telle violence n'a pas de justification et aucune place dans ce monde. La violence ne doit jamais prévaloir".

Le premier ministre japonais Fumio Kishida, son homologue indien Narendra Modi ou encore le président taïwanais ont condamné cette attaque. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écrit que lui-même et son épouse Sara étaient "choqués par l'apparente attaque contre le président Trump". "Nous prions pour sa sécurité et son prompt rétablissement".