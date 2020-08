Tensions Grèce-Turquie : Morano appelle Macron à être "plus ferme" avec Erdogan

Emmanuel Macron annoncé mercredi que la présence militaire française allait être renforcée en Méditerranée après de nouvelles manœuvres turques, visant à explorer des gisements gaziers en Mer Égée, dans des zones proches de la Grèce. Le Président français a également appelé la Grèce et la Turquie à se concerter davantage pour apaiser les tensions en Méditerranée orientale.

"Le devoir d’Emmanuel Macron est de monter au créneau"

"Je pense qu’il doit aller plus loin", a réagi Nadine Morano jeudi matin au micro d’Europe 1. "J’appelle à la fermeté face aux provocations permanentes du Président turc Erdogan. On l’a vu par exemple avec le choix de transformer la basilique Sainte-Sophie en mosquée, le fait de laisser arriver en masse des migrants sur le territoire européen", a poursuivi la députée européenne des Républicains. Début juillet, le monument le plus célèbre d'Istanbul, est redevenue une mosquée, sur une décision de Recep Tayyip Erdoğan.

"Il faut avoir un geste fort, au-delà de la visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne qui doit se tenir vendredi. Ce n’est pas suffisant. Il nous faut un conseil européen d’urgence. Le devoir d’Emmanuel Macron est de monter au créneau. La Grèce est dans l’Union européenne. J’attends qu’il ait un discours plus ferme sur le sujet", a continué Nadine Morano. La députée européenne a également rappelé sa très vive opposition à l’adhésion de la Turquie à l’UE. "J’attends qu’il y ait un message puissant de l’UE pour dire que le processus d’adhésion est arrêté définitivement. Tous les chapitres qui ont été ouverts doivent être clos", a-t-elle conclu.