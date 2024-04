Tensions dans le Golfe : l'Iran a saisi un navire «lié» à Israël

L'Iran a saisi samedi un porte-conteneurs en l'accusant d'être "lié" à Israël, un acte susceptible d'aggraver les tensions dans le Golfe, l'une des voies maritimes les plus empruntés par la marine marchande. 25 membres d'équipage se trouvent à bord du porte-conteneurs MSC Aries, dont le contrôle a été pris par les forces spéciales maritimes des Gardiens de la révolution iraniens, l'armée idéologique de la République islamique, selon l'armateur italo-suisse MSC.

Attaques menées en mer Rouge

Le navire a été arraisonné par plusieurs hommes ayant débarqué sur le navire en descendant d'un hélicoptère alors qu'il se trouvait "près du détroit d'Ormuz", a indiqué l'agence officielle iranienne Irna. Le MSC Aries devait ensuite être conduit dans les eaux territoriales iraniennes, selon elle. Cette opération intervient dans le contexte de vives tensions qui secoue le Moyen-Orient depuis le début de la guerre en octobre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Des dizaines d'attaques ont été menées en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre des navires marchands, perturbant le commerce maritime mondial dans cette zone stratégique.

Elles ont jusqu'à présent été revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, qui disent agir en solidarité avec les Palestiniens. L'Iran a apporté son soutien aux Houthis mais n'avait jusqu'à présent pas assumé la responsabilité d'une saisie de navires dans le Golfe en accusant Israël. Les autorités iraniennes n'ont pas indiqué si cette opération était liée à la riposte annoncée par Téhéran après l'attaque meurtrière menée début avril contre le consulat iranien à Damas, imputée à Israël. Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi s'attendre à ce que l'Iran passe "bientôt" à l'action.

"Méthode d'abordage"

L'agence de sécurité maritime britannique Ambrey a souligné que les Gardiens de la Révolution "avaient déjà utilisé la méthode d'abordage" utilisant un hélicoptère "lors de la saisie de navires dans le détroit d'Ormuz", unique point de passage pour les exportations de plusieurs producteurs majeurs du Moyen-Orient. Selon Irna, le MSC Aries a été arraisonné parce que ce navire "battant pavillon portugais" est "géré par la société Zodiac, qui appartient au capitaliste sioniste Eyal Ofer". Israël est fréquemment décrit comme "le régime sioniste" en Iran, qui ne le reconnait pas.

La société Zodiac a indiqué que MSC était "le gestionnaire et l'opérateur commercial du porte-conteneurs MSC Aries", dont le titre est "détenu par Gortal Shipping Inc", "affilié à Zodiac Maritime". Le commandant de la marine des Gardiens, le général Alireza Tangsiri, a réaffirmé dans un entretien à un journal iranien mardi que l'Iran assurait "la sécurité du détroit d'Ormuz". Il a prévenu que son pays était en capacité de le fermer à la navigation si "l'ennemi venait pour la perturber".

Les attaques maritimes des derniers mois ont fait grimper les coûts d'assurance pour les navires transitant par la mer Rouge et ont conduit de nombreuses entreprises de transport maritime à lui préférer le passage, bien plus long, qui contourne la pointe sud du continent africain. Principal allié d'Israël, Washington a mis en place en décembre une coalition multinationale pour "protéger" le trafic maritime sans parvenir à faire cesser les attaques. Les Etats-Unis ont également annoncé vendredi l'envoi de troupes et de "moyens supplémentaires" dans la région.