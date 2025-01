Tchad : retrait des dernières troupes françaises, ultime symbole du déclin français en Afrique

Ce vendredi, l'armée tchadienne organise une cérémonie officielle afin de marquer le départ de la France du Tchad. L'armée française a rétrocédé jeudi sa dernière base aux Tchadiens, le camp de Kossei. C'est donc la fin de la présence militaire tricolore au Sahel, après avoir déployé plus de 5.000 militaires pour l'opération Barkhane.

C’est la fin de la présence militaire française au Sahel. L’armée française a rétrocédé jeudi sa dernière base à l’armée tchadienne : il s’agit du camp de Kossei. Ce vendredi, les Tchadiens célébreront une cérémonie officielle pour marquer ce départ. Il n’y a donc plus aucun militaire tricolore au Tchad.

Les personnels et le matériel de combat ont déjà été transférés en France. Sur place, il ne reste que des conteneurs qui vont être acheminés par des sous-traitants privés, certains par voie terrestre et d’autres par voie maritime. Il y a encore deux mois, un millier d’hommes ainsi que des avions de chasse étaient stationnés au Tchad, dernier point d’ancrage des Français au Sahel, où la France a déployé plus de 5.000 militaires dans le cadre de l’opération Barkhane.

Mais le Mali, puis le Burkina Faso, le Niger et enfin le Tchad ont exigé le départ des militaires français. Le Sénégal négocie lui aussi désormais le départ de troupes françaises d'ici fin 2025. Les effectifs tricolores diminuent en Côte d'Ivoire et au Gabon. Seule la base de Djibouti, sur la Corne de l’Afrique, n’est pas concernée par cette réduction de voilure historique.

Avec 1.500 militaires français, cette empreinte française doit à terme devenir un "point de projection" pour les missions sur le continent africain.