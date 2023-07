Sommet de l'OTAN : quand Joe Biden donnera-t-il son aval pour l'adhésion de l'Ukraine ?

À la veille du sommet de l'OTAN, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique divise les Alliés. "Elle n'est pas prête à en faire partie", a déclaré Joe Biden sur la chaîne d'information CNN. Le président américain a déjà un pied en Europe depuis dimanche soir. Il est arrivé à Londres pour une visite éclair et deux entretiens avec le Premier ministre Rishi Sunak, puis le roi Charles III. Une courte halte avant le sommet de l'OTAN à Vilnius. Pas sûr que le président Joe Biden change d'avis sur l'Ukraine entre-temps. L'aider militairement, oui, l'intégrer non.

Feu vert pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en juillet 2024 ?

Au-delà de l'aide militaire apportée à Kiev et notamment la livraison de bombes à fragmentation et de missiles américains à longue portée, Joe Biden devra valider le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le mois dernier, le président américain avait exclu tout traitement de faveur. Il n'avait pas non plus donné de calendrier.

Mais à Vilnius cette semaine, il pourrait donner un nouvel élan à cette procédure. Une vingtaine de pays de l'OTAN, dont la France, sont déjà prêts à voter en faveur d'une adhésion de l'Ukraine, sous réserve cependant que la Maison-Blanche donne son imprimatur. Une voix qui pèse puisque les États-Unis financent les deux tiers du budget de l'Alliance.

Mais dans l'entourage de Joe Biden, certains plaident pour un feu vert seulement l'année prochaine, lors d'un autre sommet de l'OTAN qui aura lieu en juillet à Washington. On sera alors à quatre mois de la présidentielle américaine à laquelle Joe Biden est candidat.