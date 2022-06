Séoul et Washington lancent des missiles balistiques en réponse au test nord-coréen

La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré huit missiles balistiques lundi en réponse aux lancements du même nombre de missiles par la Corée du Nord la veille, a déclaré l'armée sud-coréenne. Les chefs d'état-major interarmées ont déclaré que les alliés avaient lancé le missile sol-sol du système de missiles tactiques de l'armée (ATACMS) sur des cibles situées dans la mer de l'Est, également appelée mer du Japon, lundi à l'aube. Cette salve de dix minutes intervient au lendemain du lancement par Pyongyang de huit missiles balistiques à courte portée, à la suite d'un exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et les États-Unis auquel participait un porte-avions américain.

"Notre armée condamne avec force la série de provocations par missiles balistiques de la part du Nord et l'exhorte fermement à cesser immédiatement les actes qui accroissent les tensions militaires sur la péninsule", ajoute l'armée sud-coréenne dans son communiqué. Pyongyang a redoublé d'efforts cette année pour améliorer son programme d'armement, malgré des sanctions économiques sévères. Des responsables et des analystes ont averti que le régime de Kim Jong Un se préparait à effectuer un nouvel essai nucléaire.

Deuxième démonstration de force conjointe des alliés

Les tirs de lundi constituent la deuxième démonstration de force conjointe des alliés sous la direction du nouveau président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, qui a promis de durcir sa position face aux provocations de Pyongyang. "Notre gouvernement réagira avec fermeté et sévérité à toute provocation de la Corée du Nord", a déclaré lundi Yoon Suk-yeol dans un discours prononcé à l'occasion d'une journée du souvenir.

Le mois dernier, Séoul et Washington ont procédé à des lancements combinés, leur première action conjointe de ce type depuis 2017, après le tir par Pyongyang de trois missiles balistiques, dont un présumé à portée intercontinental.