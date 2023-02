Séismes en Turquie : une femme et une adolescente sauvées après plus de 100h sous les décombres

Une femme a été sauvée vendredi à Kirikhan, en Turquie, par une équipe de secouristes allemands, après plus de 100 heures sous les décombres d'une habitation ravagée par le séisme qui a fait plus de 21.700 morts, selon une ONG. "L'équipe de secours a mis plus de 50 heures à se frayer un chemin à travers les décombres pour atteindre cette femme", a décrit sur Twitter l'ONG allemande I.S.A.R. Germany. La femme de 40 ans, prénommée Zeynep, a été "immédiatement" prise en charge par des médecins, son état est "stable", selon l'ONG.

De l'eau donnée à travers un tuyau

L'équipe allemande explique avoir réussi à approvisionner la victime en eau et en jus de fruits à l'aide d'un tuyau. Ils ont également maintenu le contact avec elle grâce à un petit puits. "Le sauvetage a été très compliqué car c'était très étroit", a précisé à l'AFP un porte-parole de l'ONG, Stefan Heine, décrivant "un travail au centimètre à l'aide de brise-roches". "La femme est restée très longtemps sur le ventre, tout près de proches décédés". "Pour nous aussi, cette intervention était unique", a ajouté ce membre de l'ONG, spécialisée notamment dans l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles. "Jamais auparavant un contact aussi long n'avait été entretenu avec une personne ensevelie".

Une adolescente également sauvée

Mais Zeynep n'est pas la seule miraculée, à Kahramanmaras, ville dévastée car à l'épicentre du séisme, une adolescente a été tirée des décombres après, elle aussi, une centaine d'heures bloquée dans les ruines d'un immeuble de trois étages. placée sous oxygène, elle a été emmenée à l'hôpital dans un état d'hypothermie.

Ces deux victimes ont tenu au-delà du cap des 72 heures, jugé crucial par les experts pour retrouver des survivants sous des décombres. Plus de 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours suivant la catastrophe. Cette durée peut néanmoins varier significativement en fonction de la météo, la fréquence des répliques et la rapidité des secours à arriver sur les lieux.