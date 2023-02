«On est passé à côté de la mort» : miraculé, le footballeur Bahoken raconte le séisme en Turquie

Les mots lui manquent encore. Présent dans le sud de la Turquie lors du tragique séisme qui a frappé le pays lundi matin, le footballeur Stéphane Bahoken a échappé de peu à la mort. L'ancien Angevin a accepté de témoigner en exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

L'actuel joueur du club turc de Kasimpasa se trouvait à Antioche pour affronter Hatayspor. Le joueur de 30 ans a été réveillé au petit matin par de violentes secousses : "Aux alentours de quatre heures du matin, l'hôtel a tremblé. J'étais en train de dormir et d'un coup je sens que mon lit bouge, je sens que les armoires et les vitres se cassent dans ma chambre et ça augmente de minutes en minutes. Cela a du durer moins d'une minute mais sur le moment j'ai eu l'impression que ça a duré au moins cinq à six minutes", a-t-il raconté d'une voix encore émue.

"On aurait pu décéder"

Sain et sauf grâce aux fondations antisismiques, il a tourné quelques vidéos impressionnantes en sortant de l'hôtel. "Je me suis accroché à mon lit et j'ai attendu que ça passe. On a eu de la chance que notre hôtel soit parasismique. Et à la suite de ça j'ai récupéré toutes mes affaires et j'ai rejoint mes coéquipiers. Il y en a qui étaient pieds nus. On s'est attendu devant l'hôtel", a expliqué le footballeur d'origine camerounaise. Sur le moment, Stéphane Bahoken ne réalise pas ce qu'il se passe.

Mais le joueur ne réalise pas encore ce qu'il se passe sur le coup. "Sur le moment je ne pense pas. C'est plus après, en voyant les immeubles écroulés en face de l'hôtel, que je me dis que l'hôtel aurait pu tomber sur ma tête. On aurait pu vraiment décéder à cause de ce séisme. On est vraiment passé à côté de la mort tout simplement", a témoigné l'ancien joueur d'Angers.

Championnat arrêté

Mais tous n'ont pas connu le même sort que celui de Stéphane Bahoken. Cette catastrophe a notamment touché le joueur de football Onur Ergün qui a vu sa Villa Renaissance être totalement rasée par la violence du séisme. Il n'a été extrait vivants des décombres que mardi matin.

Baris Basdas, joueur évoluant au Yeni Malatyaspor, s'est quant à lui gravement blessé en sautant du balcon de sa maison qui s'effondrait. Plus tragique encore, le gardien de but Eyüp Türkaslan a été retrouvé mort. L'instance qui dirige le championnat de Turquie a pris la décision de suspendre les matches. Galatasaray, Fenerbahçe, Bestikas et Trabzonspor ont fait un appel aux dons auprès de leurs supporters alors que de nombreux messages de soutien de la part de clubs et de joueurs du monde entier ont été publiés sur les réseaux sociaux.