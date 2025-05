Turquie : la police saisit l'équivalent de 100 millions d'euros en faux billets

Ce vendredi, le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya a indiqué sur son compte X que "cinq suspects étrangers ont été interpellés" car ils s'apprêtaient à mettre en circulation de fausses coupures en dollars, en riyals saoudiens et de livre égyptiennes d'une valeur avoisinant les 100 millions d'euros.

Les autorités turques ont annoncé vendredi la saisie à Istanbul de fausses coupures en dollars, en riyals saoudiens et en livres égyptiennes d'une valeur d'environ 100 millions d'euros. "Cinq suspects étrangers ont été interpellés", a indiqué sur X le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya, affirmant que ces derniers s'apprêtaient à mettre leurs billets contrefaits en circulation.

İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗



⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile… pic.twitter.com/7fMR2M4790 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2025

Le matériel nécessaire à la fabrication de fausses coupures saisi

Une vidéo partagée par le ministre turc montre une vingtaine de valises à l'intérieur d'un appartement, dont l'une remplie de fausses coupures de 100 dollars (88 euros environ). Des liasses de faux billets de 500 riyals saoudiens (117 euros environ) et de 100 et 200 livres égyptiennes (1,75 et 3,5 euros environ) sont également visibles sur les images.

Du matériel nécessaire à la fabrication de ces fausses coupures a été saisi par les gendarmes turcs, a précisé Ali Yerlikaya. Fin 2024, des bureaux de change d'Istanbul et de plusieurs villes touristiques turques avaient cessé temporairement d'accepter les coupures de 50 et 100 dollars, arguant de la circulation de très nombreux faux billets susceptibles de tromper leurs détecteurs.