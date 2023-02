Séisme en Syrie : l’effondrement d’un barrage inonde un village entier

La plupart des habitants du village de Tloul, dans le nord-ouest de la Syrie, touché par un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8, ont déserté leur village inondé jeudi après qu'un barrage en terre s'est effondré des suites du séisme qui a secoué la région, a constaté un correspondant de l'AFP. Dans ce village situé dans le nord de la province d'Idleb, près de la frontière turque, l'eau recouvrait partiellement les habitations et les troncs des arbres fruitiers, tandis que les champs de blé et de haricots étaient totalement submergés.

Une situation dramatique

Les rues du village étaient également inondées, en raison de l'effondrement du barrage de terre situé sur un affluent de l'Oronte, le long du village. Des dizaines de familles quittent le village pour se réfugier, pour la plupart, dans une localité voisine. "Notre situation est dramatique. Regardez l'eau qui nous entoure", a déclaré Louan Hussein Hamadé, un des rares habitants à être resté dans le village. "Le barrage en terre s'est effondré à la suite du séisme", a-t-il ajouté. "Tout le monde est parti sauf quelques jeunes hommes".

Le séisme qui a dévasté des régions syriennes et turques lundi, a fait plus de 17.500 morts, dont plus de 3.200 en Syrie, selon un bilan provisoire. La recherche de survivants sous les décombres se poursuit en Syrie et en Turquie voisine, mais leur chance de survie s'amoindrit heure après heure.