Séisme en Syrie : un nouveau né encore relié à sa mère retrouvé sous les ruines

Le séisme particulièrement meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de 6 au 7 février, provoque toujours l'effroi de la communauté internationale. Tous les jours, de nouvelles images des victimes secourues sous les décombres sont postées sur les réseaux sociaux, montrant l'étendue des dégâts provoqués par la catastrophe naturelle. En Syrie, où les pertes humaines sont un peu moins importantes qu'en Turquie, on dénombre tout de même un peu plus de 3.160 morts.

Pourtant, même en plein chaos il peut parfois survenir des miracles, comme ce nouveau-né retrouvé par les Casques blancs, sous les ruines en Syrie. À Jandairis, tout près de la frontière avec la Turquie, le bébé a été retrouvé par les sauveteurs alors qu'il était encore relié à sa mère par le cordon ombilical. Cette dernière était déjà décédée, comme le reste de la famille de la petite survivante.

A Alep, en Syrie, ce bébé qui vient de naître sous les décombres est sauvé, mais sa maman ne le verra jamais grandir. Elle vient de succomber à ses blessures, après avoir donné la vie. Juste pas de mots. #TurkeyEarthquake#PrayForTurkey#PrayforSyriapic.twitter.com/VvE5tt6LV5 — Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) February 6, 2023

Le bébé a perdu toute sa famille

Un proche de la famille, Khalil Sawadi, a raconté à l'AFP le sauvetage du bébé, auquel il a participé : "Nous avons entendu un bruit alors qu'on creusait (...) nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué". Tout de suite, la fille a été conduite dans un centre de soins à Afrin, où elle a été examinée et placée dans une couveuse. Son petit corps était couvert de griffures et d'hématomes mais son état est désormais stable, au grand soulagement des soignants, qui l'ont confirmé à l'AFP.

La petite fille n'a pas encore de prénom mais certains l'appellent "la miraculée de Jandairis".