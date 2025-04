Discothèque de Saint-Domingue: le bilan bondit à 184 morts

Le bilan déjà tragique de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set en République dominicaine a bondi mercredi soir de 124 à 184 morts près de 48 heures après le drame, pour devenir la pire catastrophe du siècle dans le pays caribéen.

Le bilan déjà tragique de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set en République dominicaine a bondi mercredi soir de 124 à 184 morts près de 48 heures après le drame, pour devenir la pire catastrophe du siècle dans le pays caribéen. "Malheureusement, on vous informe qu'à ce jour nous avons 184 personnes récupérées (décédées), selon le certificat de l'Inacif", l'institut médico-légal, a annoncé le directeur du Centre des opérations d'urgence (COE), Juan Manuel Mendez à 22H30 locales (02H30 GMT jeudi).

C'est 60 morts de plus que le précédent bilan donné en fin de matinée. Il s'agit de la pire catastrophe de l'histoire récente du pays, marquée par une explosion à San Cristobal, dans la périphérie de Saint-Domingue (38 morts) il y a deux ans. Elle dépasse désormais, en termes de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey (est) qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Aucune personne sortie vivante des décombres depuis mardi après-midi

"Nous serons ici jusqu'à ce que nous récupérions vivantes les personnes qui pourraient être en vie ou que nous récupérions les cadavres qui pourraient être dans ces décombres. Nous resterons le temps nécessaire. Nous n'abandonnerons pas ce site tant qu'un proche réclame une victime qui ne soit pas à la morgue ou à l'hôpital", a-t-il précisé alors qu'il ne reste guère d'espoir de trouver des survivants.

Aucune personne vivante n'a été sortie des décombres depuis mardi à 15H, a dit Juan Manuel Mendez, confirmant le chiffre de plus de 150 blessés. Des images aériennes montrent un trou béant à la place du toit de l'établissement qui s'est écroulé à 00H44 (04H44 GMT) dans la nuit de lundi à mardi alors qu'entre 500 et 1.000 personnes assistaient à un concert d'une star du merengue Rubby Perez, décédé lui aussi. Des pelles mécaniques et grues sont à l'oeuvre pour dégager l'entrelacs de blocs de béton et de ferrailles.

Des proches dans l'attente

300 secouristes sont sur les lieux, épaulés par des équipes venues d'Israël et de Porto Rico arrivées en renfort. Les autorités n'ont pas donné de bilan de personnes disparues. Des dizaines de proches s'agglutinent toujours autour de la discothèque, des hôpitaux et de la morgue en attendant des nouvelles ou l'identification de leurs proches.

Un brandit une photo, un autre attend tête baissée. Une liste de noms de victimes a été placée sur la bâche d'une tente à côté de l'endroit où les corps arrivent. Mercedes Lopez cherche l'un de ses fils porté disparu. "On ne nous a donné aucune information, on ne l'a trouvé ni sur les listes (de morts) ni dans les hôpitaux", raconte-t-elle à l'AFP. "C'est de l'angoisse et beaucoup de douleur".

Juan Manuel Mendez a souligné lors du premier point dans la matinée que "l'identification des corps" était en cours et que l'Institut médico-légal allait donner des indications sur la nationalité des victimes. Au moins un Américain figure parmi les victimes, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio dans un communiqué en adressant ses pensées "aux familles et aux proches touchés par cet événement dévastateur".

Le chanteur Rubby Perez mort sur scène

Le concert de Rubby Perez avait attiré de nombreux fans et célébrités. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le toit s'effondrer alors que le chanteur se trouve sur scène. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux montrent des employés balayer l'établissement avant le drame pour enlever cailloux et petits débris tombés du plafond.

Le corps de Rubby Perez a été exhumé des décombres, ont confirmé les autorités. La musique de celui qui était surnommé "la voix la plus aiguë du merengue", a fait le tour de l'Amérique latine et caribéenne et de la planète. De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Il doit être enterré jeudi après un hommage.

Le président dominicain Luis Abinader a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de la tragédie. Le pape François a envoyé un message aux Dominicains se disant "très peiné" par le "tragique effondrement" et présentant "ses sincères condoléances aux familles".