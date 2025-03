Séisme : Charles III présente «ses plus sincères condoléances» à la Birmanie

Le roi Charles III a présenté ce samedi ses "plus sincères condoléances" et celles de la reine Camilla à la Birmanie, endeuillée par un puissant séisme. Plus de 1.600 personnes sont mortes dans ce puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays vendredi, et a également endeuillé la Thaïlande.

Le roi Charles III a envoyé samedi un message de condoléances à la Birmanie, endeuillée par un puissant séisme qui a fait plus de 1.600 victimes et plus de 3.000 blessés.

S'adressant au "peuple de Birmanie", une ex-colonie britannique, dans un message publié sur les réseaux sociaux de la famille royale, le monarque de 76 ans a déclaré que la reine Camilla et lui ont été "choqués et attristés" par la nouvelle du séisme.

Plus de 1.600 personnes décédées en Birmanie

"En ces moments difficiles et déchirants, mon épouse et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont subi la profonde tragédie de la perte de leurs proches, de leurs maisons et de leurs précieux moyens de subsistance", a-t-il poursuivi, disant "admirer depuis longtemps la résilience" des Birmans. Plus de 1.600 personnes sont mortes en Birmanie dans le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la région vendredi et aussi endeuillé la Thaïlande, selon un nouveau bilan des autorités samedi.

Le tremblement de terre s'est produit vendredi au nord-ouest de la ville birmane de Sagaing (centre) vers 06H20 GMT (12H50 en Birmanie et 13H20 en Thaïlande), suivi par une réplique de magnitude de 6,4 (révisée ensuite à 6,7) quelques minutes après.

Les secousses ont provoqué des scènes de chaos et de désolation en Birmanie, où l'effondrement de maisons, d'immeubles, de ponts ou de sites religieux laissent craindre une catastrophe de grande ampleur.

Le souverain britannique, qui souffre d'un cancer dont la nature n'a pas été révélée, a été contraint d'annuler une série d'engagements vendredi, le palais de Buckingham indiquant qu'il souffrait d'"effets secondaires" causés par son traitement.