Salman El Herfi, chef de la mission de Palestine en France, est l'invité jeudi de Sonia Mabrouk

Salman El Herfi, ambassadeur et chef de la mission Palestine en France, sera l'invité jeudi de Sonia Mabrouk dans la matinale d'Europe 1. Dans l'interview de 8h15, il reviendra notamment sur les heurts à Jérusalem qui font suite aux troubles du week-end sur l'esplanade des Mosquées, et les affrontements entre le Hamas et l'Etat hébreu qui ont fait au moins 62 morts depuis lundi.

