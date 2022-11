Royaume-Uni : les infirmières votent une grève nationale inédite

Les infirmières du Royaume-Uni ont voté en faveur d'une grève nationale pour réclamer des hausses de salaires, ce qui représente une première, a annoncé mercredi le syndicat Royal College of Nursing (RCN), au moment où le pays est frappé par une inflation record. La grève "devrait commencer avant la fin de l'année", a annoncé sans plus de précisions le RCN dans un communiqué. "Beaucoup des plus grands hôpitaux d'Angleterre seront touchés" par ce mouvement social, a-t-il ajouté.

La grève concernera les établissements de santé relevant du système public dans lesquels une majorité d'infirmières ont voté en faveur du mouvement, précise le syndicat. "Les résultats sont forts et clairs", a réagi Pat Cullen, la secrétaire du RCN, citée dans le communiqué.

>> LIRE AUSSI - Face à la hausse des prix de l'énergie, certains Britanniques envisagent une grève des factures

"La colère s'est transformée en action, nos membres ont dit que +trop c'est trop+", a-t-elle ajouté, dénonçant les conditions de travail et les faibles salaires des infirmières. Une analyse récente a montré que le salaire d'un infirmier expérimenté a chuté de 20% en termes réels depuis 2010.

Une augmentation de salaire de 5% de plus que l'inflation

Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5% de plus que l'inflation mesurée par l'indice des prix de détail, qui a dépassé les 12% en septembre (l'indice des prix à la consommation, référence pour évaluer le niveau général des prix, a atteint 10,1% en septembre).

La nature exacte de la grève n'a pas encore été déterminée, mais il est probable que les patients, déjà confrontés à des listes d'attente record, devront faire face à des perturbations au niveau des opérations et des rendez-vous. "Cette action est autant pour les patients que pour les infirmières. Les conditions se sont tellement dégradées et nous avons un fort soutien du public pour les améliorer", a défendu Pat Cullen, appelant le gouvernement à débloquer des fonds dans le cadre du budget qu'il doit présenter la semaine prochaine.

Le Premier ministre Rishi Sunak et le chancelier de l'Echiquier Jeremy Hunt sont déjà confrontés à un trou de 50 milliards de livres (56,7 milliards d'euros) dans les finances publiques, mais ont affirmé que le système de santé public (NHS) est une de leurs priorités. "Nous apprécions énormément le travail acharné et le dévouement de nos infirmières", a dit mercredi un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak à des journalistes. Le gouvernement est favorable à un règlement salarial "juste" avec le RCN, a-t-il ajouté.

"Dans la situation actuelle, ce n'est tout simplement pas possible"

Mais la demande d'une augmentation de salaire de 17%, si elle était étendue à l'ensemble des salariés de la NHS, coûterait 9 milliards de livres (10,2 milliards d'euros), a poursuivi ce porte-parole. "Dans la situation actuelle, ce n'est tout simplement pas possible", a-t-il dit.

Le ministre de la Santé Steve Barclay a aussi salué dans un communiqué le travail des agents du NHS mais a dit "regretter profondément" ce vote, rappelant que le gouvernement a attribué à plus d'un million de travailleurs du NHS une augmentation de 1.400 livres cette année, après une hausse de 3% l'an dernier. "Notre priorité est d'assurer la sécurité des patients durant la grève", a-t-il ajouté.

Les actions syndicales se sont enchaînées ces derniers mois dans le pays sur fond d'inflation galopante. Des dizaines de milliers d'employés de divers secteurs - de la poste aux systèmes juridiques en passant par les télécommunications - se sont mis en grève depuis cet été.