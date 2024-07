Royaume-Uni : le nouveau gouvernement va cesser d'héberger des migrants sur une barge controversée

Amarrée dans un port du Sud de l'Angleterre depuis près d'un an afin de réduire la facture des nuitées d'hôtel, la barge "Bibby Stockholm" peut héberger jusqu'à 500 migrants. Dénoncée par ses opposants comme une "prison flottante", cette barge faisait partie des nombreux dispositifs controversés déployés par le précédent gouvernement conservateur, sèchement battu lors des élections du 4 juillet, pour gérer l'afflux de demandeurs d'asile et décourager l'immigration clandestine dans le pays.

Un homme y est mort en décembre dernier, certaines associations évoquant un suicide. Le gouvernement a décidé de "ne pas renouveler le contrat pour utiliser la barge Bibby Stockholm", a-t-il annoncé dans un communiqué, précisant que cette démarche s'inscrivait dans un plan destiné à économiser 7,7 milliards de livres sterling (plus de neuf milliards d'euros) dans les dix prochaines années.

Une volonté de résorber les retards dans l'examen des demandes d'asile pour le gouvernement

Le gouvernement met en avant sa volonté de résorber les retards dans l'examen des demandes d'asile, à l'origine de dépenses d'argent public considérables, notamment en matière d'hébergement. Poursuivre l'utilisation de cette barge au-delà du contrat actuel, qui court jusqu'à janvier prochain, aurait coûté plus de 20 millions de livres sterling l'année prochaine, selon l'exécutif.

"Nous sommes déterminés à remettre de l'ordre dans le système d'asile, afin qu'il fonctionne de manière rapide, ferme et juste, et que les règles soient effectivement mises en œuvre", a déclaré dans un communiqué la secrétaire d'Etat à la Sécurité des frontières et à l'asile, Angela Eagle.

La semaine dernière, plusieurs dizaines de demandeurs d'asile hébergés à bord de la barge ont manifesté pour demander au gouvernement travailliste d'accélérer le traitement de leur dossier. Selon les chiffres officiels, 86.000 demandes d'asile étaient en souffrance en 2024, contre 132.000 l'année dernière. La décision sur le sort de "Bibby Stockholm" était surveillée et attendue au Royaume-Uni, où les travaillistes ont enterré dès leur arrivée au pouvoir le projet hautement controversé des conservateurs d'expulser des migrants vers le Rwanda.