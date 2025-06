Royaume- Uni : le groupe Palestine Action bientôt interdit

Le groupe Palestine Action sera bientôt interdit au Royaume-Uni dans le cadre de la législation antiterroriste, selon Yvette Cooper, ministre britannique de l'Intérieur. Cette annonce intervient quelques jours après des dégradations commises par plusieurs militants sur des avions d'une base de la Royal Air Force.

La ministre britannique de l'Intérieur a annoncé lundi son intention d'interdire le groupe Palestine Action dans le cadre de la législation antiterroriste, quelques jours après des dégradations commises par plusieurs militants sur des avions d'une base de la Royal Air Force.

Une proposition sera soumise au Parlement lundi prochain, a indiqué la ministre Yvette Cooper dans une déclaration écrite à la chambre des Communes, dénonçant une "longue histoire de dégradations volontaires inacceptables".

"Depuis sa création en 2020, Palestine Action a orchestré une campagne nationale d'actions criminelles directes contre des entreprises et des institutions, dont les principales entreprises nationales d'infrastructure et de défense", a-t-elle détaillé, citant une action contre un site du Français Thales à Glasgow en 2022 et un autre de l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems à Bristol l'an dernier.

Ces actions se sont accentuées "depuis début 2024" et les méthodes du groupe "sont devenues plus agressives", a encore insisté la ministre.

Trois personnes arrêtées lors d'une manifestation en soutien à Palestine Action

Dans la perspective de cette annonce attendue, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées lundi à la mi-journée dans le centre de Londres pour soutenir Palestine Action. Trois personnes ont été arrêtées, selon la police.

Créé par deux militants propalestiniens Huda Ammori et Richard Barnard, Palestine Action se présente sur son site internet comme un groupe d'action directe "engagé pour mettre fin aux contributions mondiales au régime génocidaire et d'apartheid d'Israël".

Il revendique cibler les entreprises israéliennes de défense et celles d'autres pays engagées avec l'armée israélienne.

Des avions militaires vandalisés

La semaine dernière, des militants du groupe ont pénétré sur la base de Brize Norton, la plus importante de l'armée de l'air britannique au Royaume-Uni, et endommagé des avions militaires.

Le Premier ministre Keir Starmer a dénoncé un "acte de vandalisme (...) scandaleux".

En mars, des membres du groupe s'en étaient pris à un golf appartenant au président américain Donald Trump, dans le sud-ouest de l'Ecosse.

L'an dernier, le groupe a aussi dérobé deux bustes du premier président d'Israël sur le site de l'université de Manchester.

Richard Barnard, l'un des deux cofondateurs de Palestine Action, est actuellement poursuivi pour soutien au Hamas, organisation désignée comme terroriste au Royaume-Uni.

"De nombreux" autres membres du groupe sont actuellement dans l'attente de leur procès, a indiqué dimanche le chef de la Metropolitan Police, Mark Rowley.