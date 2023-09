Royaume-Uni : la visite du roi Charles III en France passionne peu la presse, et encore moins les foules

La France déroule le tapis rouge au roi d'Angleterre. La visite, reportée une première fois en mars dernier suite au mouvement contre la réforme des retraites, marque les premiers pas de Charles, cette fois-ci en tant que roi. Une visite de trois jours qui se fera au pas de charge, et qui a pour objectif également de réchauffer les relations entre les deux pays, mises à mal par le Brexit et les tensions liées aux traversées de migrants dans la Manche.

Renouer les liens entre les deux pays

Mais dans les rues de Londres, le voyage du souverain ne semble pas passionner les Britanniques. Dans la presse anglaise, le voyage est tout de même abordé, à l'image du Daily Mirror qui note que cette visite du roi Charles se fera sous très haute protection policière.

Mais cette visite doit surtout servir à renouer les liens et réparer les dégâts de la période Boris Johnson, écrit ce matin The Guardian. Car même si Charles parle un excellent français, et même si Emmanuel Macron et le roi d'Angleterre sont sur la même longueur d'onde sur la question climatique, les relations entre la France et la Grande-Bretagne n'ont jamais été aussi fraîches depuis des années, poursuit le journal.

Une rencontre passée inaperçue

De son côté, l'agence Reuters est allée sonder quelques Parisiens sur l'image qu'ils ont de Charles III, pour constater que les Français sont surtout nostalgiques de la reine Elizabeth II. Mais ce qui intéresse la presse britannique ce mercredi matin, c'est la visite du leader travailliste Keir Starmer à Emmanuel Macron ce mardi soir. Une visite passée inaperçue, alors que le Britannique est actuellement le favori des prochaines élections. Ce dernier a offert un maillot d'Arsenal au président français, s'amuse le Daily Mirror.

Une question se pose : un plan pour faire de la Grande-Bretagne un membre associé de l'Union européenne a-t-il été évoqué, se demande le Daily Express. Ce qui est sûr selon le Daily Mail, c'est que Keir Starmer est un "euro-fanatique" et il a donc rencontré en avant-première, avant le roi Charles, le président Emmanuel Macron.