RCEP : la plus vaste zone de libre-échange du monde naît en Asie

Un tiers du PIB de la planète

Son acronyme est difficile à prononcer, mais le RCP, pour Partenariat économique régional global risque de bouleverser les équilibres. C'est la plus vaste zone de libre échange du monde qui est née le 1er janvier, avec un abaissement progressif des droits de douane. Ce nouveau bloc, qui comprend notamment la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, représente à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. 90% des droits de douane vont être progressivement supprimés, comme l'explique le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Fang.

Une aubaine pour la Chine

Dans l'ensemble, les pays membres du RCP se sont engagés à ouvrir plus de 100 secteurs commerciaux des services couvrant la finance, les télécommunications, les transports, le tourisme ou encore la recherche et le développement.

La Chine , deuxième puissance économique mondiale, entend bien profiter au maximum de cet accord. Et déjà, depuis ce week-end, les échanges se sont accélérés. Il pourrait atteindre 37 milliards d'euros dès cette année, alors que dans le même temps, les exportations de l'Union européenne vers la région devraient diminuer d'au moins 2%.