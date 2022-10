Entre forte expérience et position pro-Brexit, l'arrivée de Rishi Sunak divise les Britanniques

Tout vient à point à qui sait attendre. Après avoir été battu par Liz Truss cet été à la primaire des conservateurs, Rishi Sunak a été désigné lundi nouveau chef du parti. Mardi, il deviendra officiellement Premier ministre après sa rencontre avec le Roi Charles III. Troisième Premier ministre du Royaume-Uni depuis le début de l’année, il arrive au pouvoir dans un pays en pleine crise économique et sociale. À 42 ans, le plus jeune ministre de l'histoire du Royaume-Uni est aujourd'hui celui qui rassure une partie des Britanniques.

"Il va nous apporter la stabilité"

Sa carrière dans la banque et son passage remarqué au ministère des Finances sous Boris Johnson en réconfortent beaucoup. "Il a bâti son expérience en gérant la pandémie de Covid, et il s'en est bien sorti. Donc je pense qu'il est la personne adéquate pour le job actuel, car nous avons besoin de quelqu'un qui règle cette crise économique", confie ce Londonien.

Rishi Sunak a aussi à son actif une réputation d'honnêteté et de compétence. Malcolm, adhérent du Parti conservateur, se réjouit de sa désignation : "Il va nous apporter la stabilité dont nous avons besoin, rassembler le Parti conservateur et former un gouvernement qui tienne la route."

Un pro-Brexit qui inquiète

Kir, entrepreneur londonien, est quant à lui moins enthousiaste. Rishi Sunak est un Brexiteur de la première heure, et cela l'inquiète. "Le Brexit est la cause de nombreux problèmes au Royaume-Uni en ce moment et je serai attentif à sa manière de gérer ça", explique-t-il. "J'espère qu'il se montrera pragmatique dans notre relation avec l'Union européenne et sur la situation en Irlande du Nord."

Avec 36 % d'opinions favorables auprès des Britanniques, Rishi Sunak subit tout de même la perte de popularité des conservateurs, actuellement au plus bas dans les sondages.