Qui est Naruhito, le 126e empereur du Japon ?

RÉCIT

L'empereur Naruhito du Japon a proclamé mardi son intronisation au cours d'une somptueuse cérémonie au Palais impérial de Tokyo en présence de 2.000 invités, dont des chef d'Etat et dignitaires de quelque 180 pays.

"Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale". "A l'adresse du pays et du monde, je proclame mon intronisation", a déclaré Naruhito, au côté de l'impératrice Masako, tous les deux vêtus d'une tenue traditionnelle réservée à ce rituel exceptionnel. Naruhito est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai dernier au lendemain de l'abdication de son père Akihito resté durant 30 ans sur le trône du Chrysanthème. "Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale", a-t-il ajouté, faisant également part de son engagement à se tenir "au côté de la population pour remplir (ses) obligations de symbole de la Nation et de l'unité du peuple du Japon".

La cérémonie, rythmée par de brefs gongs et roulements de tambour, s'est déroulée dans la "salle des Pins" du palais impérial, en présence de membres de la famille impériale. Peu avant que ne commence le rituel, étaient d'abord passés dans la cour extérieure vitrée le prince héritier Akishino, vêtu d'un ample costume à traîne de couleur orangée, puis la princesse Kako, vêtue d'une tenue traditionnelle à dominante violette et rouge à l'instar des autres femmes de la famille impériale. Puis l'empereur et l'impératrice sont apparus immobiles et debout sous les baldaquins de leurs trônes respectifs, quand des officiels appelés "jiju" ont tiré les rideaux violets descendant de ces imposantes structures placées sur deux estrades séparées.

Plusieurs coups de canons ont été tirés à l'extérieur. L'empereur a reçu ensuite des mains d'un autre "jiju" le grand papier plié sur lequel était écrite sa déclaration. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a ensuite présenté ses félicitations au souverain. Face à l'empereur, le chef du gouvernement a ensuite crié trois fois "banzai" en levant les bras au ciel, exclamation signifiant littéralement "10.000 ans" (longue vie à l'empereur), reprise ensuite par les invités japonais. Plusieurs coups de canons ont été tirés à l'extérieur avant que les rideaux ne soient tirés devant l'empereur et l'impératrice et qu'ils ne quittent la salle suivis des autres membres de la famille impériale.