La tension monte entre Israël et la Palestine. Deux attaques palestiniennes ont eu lieu à Jérusalem-Est, l'une d'entre elles a provoqué sept morts vendredi 27 janvier près d'une synagogue. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, rencontre ce lundi au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, avant de se rendre à Jérusalem et Ramallah pour tenter d'apaiser les tensions. Sur place, en Israël, plusieurs élus craignent que l'on en arrive à une nouvelle intifada. Qu'est-ce qu'une intifada ?

"Guerre des pierres"

Intifada est un mot arabe. Il signifie "soulèvement" et désigne les deux révoltes contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza. La première éclate en 1987. Elle est appelée guerre des pierres, en référence aux pluies de projectiles lancées par des jeunes Palestiniens sur les militaires israéliens. En 1993, les accords d'Oslo mettent fin aux violences. La poignée de main entre Yasser Arafat et Itzhak Rabin est historique.

Mais sept ans plus tard, alors que le processus de paix échoue, le chef de la droite israélienne, Ariel Sharon, se rend sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. Les Palestiniens l'accusent de provocations. La zone s'embrase, les ceintures d'explosifs et roquettes remplacent les pierres. Israël répond par une grande offensive. Les violences s'arrêtent en 2005, avec un bilan quatre fois plus lourd que la première intifada, 4.700 morts dont 80% de Palestiniens.