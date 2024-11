Qu’est-ce que le chocolat «made in Dubaï» qui enflamme les réseaux sociaux ?

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli continue de surfer sur la vague du "chocolat Dubaï", des tablettes à la pistache qui enflamment les réseaux sociaux, en annonçant jeudi de nouvelles ventes éclairs dans ses boutiques en Suisse. C'est la vidéo d'une influenceuse culinaire, postée il y a près d'un an sur TikTok et vue plus de 100 millions de fois, qui serait à l'origine de ce phénomène. Elle y déguste langoureusement la friandise conçue par la chocolaterie de Dubaï Fix Dessert Chocolatier.

Une nouvelle édition de ces chocolats mis en vente

Connu pour ses lapins de Pâques dorés, Lindt & Sprüngli va mettre en vente le 30 novembre une nouvelle édition limitée de ces chocolats fourrés à la crème de pistache dans sa boutique à Genève ainsi qu'à l'aéroport de Zurich, a-t-il indiqué dans un communiqué, sans fournir de détails sur la quantité de produits disponibles. Sa boutique à Kilchberg, où se trouve son siège social et son musée du chocolat près de Zurich, commercialisera aussi à partir de cette date "une quantité limitée" de ce chocolat. Un lancement est également prévu dans sa boutique à Bâle le 7 décembre, précise le communiqué.

Le chocolatier suisse a d'ores et déjà enclenché un compte à rebours sur son site Internet et prévoit de diffuser des détails sur TikTok et Instagram. Lindt s'est lancé récemment dans ce chocolat à la crème de pistache qui fait fureur sur les réseaux sociaux.

Les clients impatients

Le groupe suisse a commencé par mettre en vente 1.000 barres numérotées dans dix boutiques en Allemagne, puis à procédé à une vente de 500 tablettes dans sa boutique suisse de Kilchberg, donnant lieu à de longues queues malgré le froid et la grisaille du mois de novembre. En Suisse, ses tablettes étaient vendues 14.95 francs suisses (16,03 euros).

Créée il y a trois ans, la marque des Emirats Fix Dessert Chocolatier, médiatisée par une influençeuse culinaire, a élaboré un chocolat à la crème de pistache relevée d'un croustillant obtenu grâce au kadaïf, une pâte "cheveux d'ange" typique des pâtisseries orientales et méditerranéennes.

Ses produits ne sont disponibles qu'en quantité limitée, via internet, pour la clientèle locale, ce qui a poussé d'autres chocolatiers à travers le monde à tenter de reproduire la recette. Les tablettes de ce type de chocolat à la crème de pistache sont vendues à des prix beaucoup plus élevés, les prix pouvant dépasser 100 euros pour des éditions limitées que certains acheteurs revendent sur Internet.