Pyongyang affirme avoir transféré 250 lance-missiles à la frontière intercoréenne

Pyongyang a annoncé lundi avoir transféré 250 lance-missiles de nouvelle génération à ses troupes stationnées à la frontière intercoréenne, où Séoul a repris sa propagande anti-Kim Jong Un par haut-parleurs.

Une période de tension parmi les plus fortes depuis des années

"Une cérémonie pour le transfert de 250 lance-missiles tactiques de nouvelle génération (...) aux troupes militaires de la frontière" s'est tenue la veille à Pyongyang sous la direction du leader Kim Jong Un, a rapporté l'agence d'Etat KCNA. Ces dispositifs sont des "armes d'attaque tactique mises à jour", a déclaré le dirigeant nord-coréen, assurant les avoir "conçus personnellement".

Pyongyang renforce ses capacités militaires à la frontière alors que Séoul y a repris ses campagnes de propagande sonore contre le régime nord-coréen. Les relations Nord-Sud traversent actuellement une période de tension parmi les plus fortes depuis des années. Les deux voisins sont toujours techniquement en guerre, le conflit qui les a opposés entre 1950 et 1953 s'étant soldé par un armistice et non un traité de paix.

La Corée du Nord et du Sud s'envoient mutuellement des volées de ballons depuis des mois, transportant des déchets pour ceux du Nord et de la propagande anti-Kim principalement pour ceux du Sud.