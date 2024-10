Proche-Orient : Le Liban est «au bord de l'effondrement», prévient Berlin

"Le Liban est au bord de l'effondrement", a mis en garde mercredi la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, lors d'une visite surprise à Beyrouth effectuée en pleine guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. Elle a également affirmé que "toute attaque délibérée contre les Casques bleus de l'ONU" constituait "une violation du droit international humanitaire".

La mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul), déployée dans le sud du pays, a accusé les troupes israéliennes de tirer "de façon répétée" et "délibérée" sur ses positions. "L'obligation de protéger les pacificateurs de l'ONU s'applique à toutes les parties au conflit", a dit Mme Baerbock. "Les soldats de la Finul ont tout notre soutien. Ils sont nécessaires pour trouver une solution politique au conflit."

Berlin surveille de près Israël

Lundi, Berlin a exhorté le gouvernement israélien à "clarifier chaque incident" touchant la Finul et l'avait appelé à faire la lumière sur la destruction d'une tour d'observation et d'une clôture dans le sud du Liban, un fief du Hezbollah où Israël mène des bombardements aériens et une offensive terrestre.

Malgré cette "pression exercée sur la mission", la Finul --qui compte 10.000 Casques bleus-- a affirmé qu'elle continuerait de "surveiller et rendre compte" de la situation à la frontière entre Israël et le Liban. Vendredi, elle avait alerté sur "les vastes destructions" de villes et de villages dans le sud du Liban.