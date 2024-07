Présidentielle américaine : une semaine après le retrait de Joe Biden, que disent les sondages du match Kamala Harris-Donald Trump ?

Une semaine après l'annonce du retrait de Joe Biden à l'élection présidentielle, Kamala Harris est désormais assurée d'affronter Donald Trump le 5 novembre prochain. L'actuelle vice-présidente des États-Unis a notamment reçu le soutien de Barack et Michelle Obama ainsi que celui d'Al Gore et fait une entrée en force dans la campagne. L'argent afflue et les sondages remontent en faveur du Parti démocrate, au point que l'on parle désormais de "Kamala boom".

Kamala Harris à égalité avec Donald Trump sur l'ensemble du pays

Alors que Kamala Harris est la candidate unique du Parti démocrate depuis moins d'une semaine, sa campagne a déjà engrangé 200 millions de dollars et recruté près de 200.000 volontaires. Elle a reçu le soutien de tous les grands noms du Parti démocrate, même si celui du couple Obama a tardé à venir.

Ce succès se traduit dans les sondages : elle est à égalité avec Donald Trump sur l'ensemble du pays mais surtout, elle a rattrapé l'avance du candidat républicain dans la plupart des fameux swing states, les États qui peuvent basculer dans un camp comme dans l'autre. On assiste à la remobilisation des démocrates, paniqués par la fin de campagne désastreuse du président, et aussi des jeunes et des minorités que Joe Biden n'avait pas réussi à enthousiasmer.

Un programme encore inconnu

La cote de popularité de Kamala Harris est passée de 35 à 43% d'opinions favorables, ce qui montre qu'elle ne fait néanmoins pas l'unanimité. Elle a réussi à retourner le narratif de la campagne en faisant de Donald Trump le candidat vieux et rétrograde, mais au-delà de sa promotion spectaculaire, il lui reste à vendre un programme de gouvernement que l'on ne connaît pas encore.