Présidentielle américaine : première vice-présidente afro-américaine, déterminer à battre Donald Trump... Qui est Kamala Harris ?

Joe Biden ne se représentera pas. Après des semaines de suspense, la décision est enfin tombée, ce dimanche. Pour sa succession, le président des États-Unis annonce soutenir sa vice-présidente, Kamala Harris. Cette dernière revient au premier plan, après trois ans dans l'ombre de Joe Biden. Si elle n'a pas la carrière législative de ses concurrents comme Donald Trump, son parcours se démarque.

Une pionnière...

Fille d'un immigré jamaïcain et d'une mère immigrée indienne, Kamala Harris grandit à Oakland, dans le nord de la Californie et à 59 ans, elle accumule les titres de pionnière. Procureur de San Francisco entre 2004 et 2011, elle devient ensuite la première femme et la première personne noire procureur général de la Californie.

En 2017, Kamala Harris fait son entrée à la Maison-Blanche en qualité de sénatrice. Encore une fois, une première pour une femme originaire d'Asie du Sud et seulement la deuxième sénatrice noire à ce poste. Et en janvier 2019, elle présente sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. "Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter ma candidature au poste de président des États-Unis", déclarait-elle alors devant ses supporters, il y a déjà cinq ans.

... Et bientôt la première femme présidente des États-Unis ?

Une campagne que la Californienne abandonne faute de moyens financiers. Elle se range ensuite aux côtés de Joe Biden et remporte à ses côtés l'élection présidentielle. Kamala Harris devient alors la première femme afro-américaine à devenir vice-président du pays.

Et d'ici quatre mois, elle pourrait donc écrire encore une fois une nouvelle page de l'histoire américaine en devenant la première femme présidente des États-Unis.