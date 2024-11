Présidentielle américaine : pourquoi l'âne et l'éléphant sont-ils les symboles des partis démocrate et républicain ?

Les démocrates ou les républicains ? Les États-Unis décident mardi qui de Kamala Harris ou de Donald Trump entrera à la Maison Blanche, au terme d'une campagne d'une tension inouïe, indécise jusqu'à la dernière minute. L'occasion de revenir sur l'histoire de ces deux partis et leurs symboles.

Aux États-Unis, le paysage politique se compose principalement de deux partis. Les démocrates, représentés par Kamala Harris lors de cette élection présidentielle américaine, considérés comme progressistes, axés sur l'égalité sociale, la justice économique et la protection des droits civiques. De l'autre, les républicains, représentés par Donald Trump, associés à une vision conservatrice, une approche nationaliste en matière de politique étrangère, et un positionnement plus rigide sur les questions sociales comme l'avortement.

D'où vient le parti démocrate ?

Le parti démocrate a des racines historiques profondes qui remontent à la fin du 18e siècle, mais il a véritablement pris forme au début du 19e siècle. Au départ fondé sur l'idée de défendre les droits des agriculteurs et des travailleurs blancs au 19e siècle sous Andrew Jackson, il est devenu un acteur majeur de la politique progressiste du 20e et 21e siècle, engagé dans des réformes sociales et économiques, des droits civiques, et la défense de l'égalité sociale et économique.

D'où vient le parti républicain ?

Le parti républicain a été fondé en 1854 en réaction à l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires américains. Il est né d'une coalition de groupes opposés à l'esclavage, des abolitionnistes, des conservateurs. Au fil des décennies, les principes de ces partis ont tendance à s'inverser. Ces deux partis ont respectivement leur animal totem. Si l'âne est le symbole des démocrates, l'éléphant est celui des républicains. Pourquoi ?

L'âne, symbole des démocrates

L'âne a d'abord été utilisé de manière péjorative par les opposants à Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis (1829-1837). En raison de son caractère tenace et populiste, ses ennemis l'ont qualifié de "jackass" (bougre d'âne), un terme qui désignait quelqu'un d'obstiné et de têtu.

Mais c'est bien le caricaturiste Thomas Nast qui a largement popularisé l'image de l'âne dans ses dessins de presse. Dans une caricature publiée le 15 janvier 1870 dans Harper’s Weekly, Nast a représenté un âne donnant un coup de pied à un lion mort, symbolisant Edwin Stanton, un ancien secrétaire à la Guerre. Rapidement, l'âne a été utilisé pour représenter les démocrates, souvent de manière satirique et l'image est restée comme un emblème du parti.

L'éléphant, symbole des républicains

L'éléphant a été utilisé pour la première fois comme emblème républicain durant la campagne présidentielle de 1860, dans le journal The Rail Splitter, qui soutenait Abraham Lincoln. Cependant, le symbole de l’éléphant est avant tout lié à la réélection du général Grant en 1874. Dans un éditorial du New York Herald, il était dépeint comme un "César assoiffé de pouvoir", prétendument en quête d'un troisième mandat.

Et c'est pourquoi, en 1874, l'éléphant a vraiment été associé au Parti républicain grâce à une caricature de Thomas Nast publiée dans Harper’s Weekly. Dans cette illustration, Nast représentait un âne déguisé en lion, effrayant divers animaux, sauf un éléphant portant l'inscription "le vote républicain".

Thomas Nast a choisi l'éléphant car cet animal incarne traditionnellement la force et le courage, des qualités que les républicains revendiquaient pour leur parti. Depuis cette époque, l'éléphant et l'âne sont devenus les symboles respectifs des républicains et des démocrates, au point de devenir des emblèmes officiels, immédiatement reconnaissables pour représenter les deux partis majeurs des États-Unis.