"Trump est en avance, je suis en pleine forme !" : que pensent les Américains de France ?

Rien n'est joué encore entre Joe Biden et Donald Trump. L'actuel président, Donald Trump a déjà revendiqué la victoire et menacé de saisir la Cour Suprême pour fraude électorale. Mais plusieurs résultats sont encore attendus, notamment ceux de plusieurs "swing states", ces États clés comme la Pennsylvanie, le Winsconsin et le Michigan, avant de connaître le résultat de ces élections présidentielles américaines.

Les pro-Trump confiants

En France, les réactions de ressortissants américains, qui ont voté par correspondance et suivi cette nuit d'élection, commencent à se faire entendre. Les pro-Trump, comme Vanessa Biard-Schaeffer, se montrent très sereins : "Je me suis réveillée en pleine forme. En regardant les résultats, il me semble que Trump est en avance. Maintenant, c'est juste une question technique. Jusqu'à la proclamation du résultat final, il faudra quelques heures, peut être une demi-journée pour y arriver. Peut-être plus, s'il y a encore des discussions juridiques".

Il faudrait, selon elle, accepter le choix des électeurs et donc les résultats... Mais pourquoi aller en justice dans ce cas là ? Gilbert Vansoi, sympathisant démocrate, dénonce le coup de force de Donald Trump qui ne vise qu'une seule chose : assurer sa réélection. "On pousse le bouchon trop loin ! Là il est en train de dire qu'il va devenir dictateur d'une république bananière. Il y a quelques heures il a dit 'moi, j'ai gagné, on devrait arrêter de compter parce que j'ai gagné' mais ce n'est pas vrai ! Il y a encore des millions de bulletins de vote qui ne sont pas encore comptabilisés", s'énerve-t-il.

"J'ai vraiment honte d'être américain"

De son côté, Vanessa Biard-Schaeffer évoque plutôt une certaine mauvaise foi de la part des démocrates : "Moi, je suis très confiante, et puis, je pense que le clan démocrate a un peu de mal à avaler la défaite et qu'ils jouent les prolongations. Il faut aussi accepter quand on a perdu que la majorité s'exprime et soit dirigée par son leader".

"J'ai vraiment honte d'être américain", lâche finalement Gilbert Vansoi, face à la menace de saisine de la Cour Suprême, "si ça continue comme ça, s'ils le laissent faire, si la Cour Suprême décide d'arrêter de comptabiliser les votes, ce qui m'étonnerait vraiment mais bon, si cela se passait comme ça, pour moi ce serait finit. Je rends ma nationalité américaine".