Présidentielle américaine : Donald Trump "sait que la messe est dite"

INTERVIEW

Alors que Joe Biden est apparu serein vendredi lors d'un discours où il a assuré qu'il allait gagner la présidentielle américaine, Donald Trump n'a pas encore officiellement réagi. Selon Anne Toulouse, journaliste spécialiste des États-Unis, invitée d'Europe 1 samedi, Donald Trump "s’est enfermé dans le silence car il sait que la messe est dite" et que Joe Biden est bien parti pour être le 46e président américain. "On tourne autour du pot depuis 48 heures, mais c'est une affaire d'arithmétique et pour moi elle est en faveur de Joe Biden depuis le début", assure la journaliste.

>> EN DIRECT - Suivez l'élection présidentielle américaine

Différence de voix en faveur de Biden

"Biden a un tel différentiel de voix dans plusieurs Etats qu'il aurait fallu que toutes les planètes soient alignées pour Donald Trump pour qu'il gagne. Cela n'empêche pas de contester l'élection", note toutefois Anne Toulouse. "C'est dans le droit américain, il va le faire. S'il y a moins de 1% il y a un recomptage, s'il y a des irrégularités, cela va devant la justice - encore faut-il le prouver."

La journaliste estime d'ailleurs que des irrégularités sont possibles car les élections américaines sont très particulières, avec dit-elle "une certaine négligence". Elle donne l'exemple de la Pennsylvanie : "Il y a une injonction de la Cour suprême pour être sûr que les bulletins qui arrivent après le 3 novembre soient comptés séparément pour voir si le cachet de la poste fait foi". Mais cette "cuisine ne va pas changer le résultat de l'élection américaine" pour autant, affirme Anne Toulouse.