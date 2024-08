Présidentielle américaine : Donald Trump commercialise des cartes à collectionner... à son effigie

Donald Trump monnaye son image et vend des cartes virtuelles et… des bouts de son costume. Entre deux meetings de campagne, et avant le grand débat du 10 septembre, il n'oublie pas qu'il est aussi un homme d'affaires. L'ancien président vient de sortir une nouvelle collection de cartes virtuelles, un peu l'équivalent de vignettes Panini NFT. Après les baskets dorées, vendues à 370 euros il y a quelques mois, le candidat a donc trouvé une manière supplémentaire de faire de l'argent.

Trump en motard ou en dieu

"Bonjour à tous, c’est votre président préféré, Donald J. Trump !" On se croirait presque sur une chaîne de téléachat : Donald Trump, face caméra, vante les mérites de sa nouvelle gamme de cartes à collectionner. Cinquante images de l’ancien président, générées par l’intelligence artificielle, et qui le représentent en super-héros, en motard ou en dieu qui manie la foudre. Ces cartes virtuelles coûtent la modique somme de 99$ pièce. Et attention, ne ratez pas une offre exceptionnelle.

"Si vous achetez 15 cartes Trump virtuelles, nous vous enverrons une superbe carte physique. Chaque carte physique est ornée d’un authentique morceau du costume que je portais lors du débat présidentiel", promet l'ancien président des États-Unis.

Sept millions de dollars de revenus

Un achat de 75 cartes permet, lui, un dîner avec Donald Trump en personne. Sur certaines cartes, il s’affiche avec le logo Bitcoin. L’ancien président espère ainsi attirer à lui le monde de la tech. "Vous savez, on m’appelle le crypto président", avance-t-il dans sa vidéo de promotion.

La vente de collections précédentes aurait déjà généré plus de sept millions de dollars de revenus. Et si on lit bien les petits caractères : cette somme n’est pas destinée à financer la campagne.