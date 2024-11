Présidentielle américaine : Boeing, Tesla... Ces entreprises culturellement démocrates se rangent derrière Trump

Jour J aux États-Unis. Les premiers résultats des élections aux États-Unis seront connus la nuit prochaine et le scrutin s’annonce très serré. Alors que sa campagne connaissait un creux, Donald Trump a bénéficié d’un regain d’intentions de vote ces derniers jours. Même si Kamala Harris a reçu beaucoup de contributions financières de la part des entreprises, le candidat républicain peut lui aussi compter sur un important soutien du monde économique. À commencer par son plus grand partisan : Elon Musk.

La star de la campagne républicaine

Le patron de Tesla ne s’est pas contenté d’exprimer son soutien à Donald Trump sur son réseau social X. Il est allé jusqu’à le rejoindre sur scène lors de plusieurs meetings et même à organiser une loterie XXL en Pennsylvanie, un des États décisifs, pour attirer le maximum de votes en sa faveur.

Des grands noms de la finance ont aussi clairement pris position pour l’ancien président. C’est le cas du patron de Blackstone, un des plus grands fonds d’investissement au monde. Sans oublier, des entrepreneurs de la tech, comme le cofondateur de Paypal, historiquement pro Trump.

Des acteurs venant de tous les domaines

Des figures de la cryptomonnaie ou encore de la Silicon Valley aussi montrent leur soutien à Trump. Des acteurs traditionnellement pro-démocrates, mais séduits par plusieurs arguments du républicain, explique Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni.

"Le premier, c'est la volonté de baisser les taxes sur les entreprises, ce qui est toujours appréciable pour des grands groupes comme ceux de la tech. Et le deuxième, c'est que Donald Trump est vraiment pour la dérégulation. Le monde de la tech est quand même en guerre entre guillemets économiquement contre la Chine, et se sentent certainement beaucoup plus protégés par un candidat et un président tel que Donald Trump plutôt que Kamala Harris", détaille-t-il.

Des entreprises sensibles au discours protectionniste de Trump

Donald Trump peut également compter sur le soutien financier des compagnies aériennes comme American Airlines et United Airlines et plus globalement sur l’industrie comme Boeing ou Walmart, géant de la distribution alimentaire. Des entreprises sensibles au discours protectionniste du candidat républicain.