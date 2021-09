Présidentielle 2022 : la presse espagnole réagit à la candidature d'Anne Hidalgo

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo s'est lancée dans la course à l'Elysée dimanche à Rouen, une candidature pour "bâtir une France plus juste" et "réinventer le beau modèle français", qui s'ajoute aux nombreuses déjà recensées à gauche. Mais une chose est sûre, cette annonce fait beaucoup de bruit en Espagne, où la presse a largement abordé le sujet dimanche soir.

"Elle revient presque chaque année nous voir"

"Une femme de Cadix (Andalousie) part à la conquête de l'Elysée" annonçait la présentatrice de la chaîne publique TVE. Dans un long article le quotidien El Pais est revenu de son côté sur ses racines andalouses. Petite-fille de Républicain, fille d'immigrés, arrivée en France à l'âge de deux ans et demi avec sa famille. "Hidalgo se lance dans une aventure incertaine, les sondages ne lui donnent que 10% des voix pour l'instant", peut-on lire dans le journal.

LIRE AUSSI - Hidalgo candidate : pourquoi les prochaines semaines seront cruciales pour la maire de Paris

Le sujet est également à la Une du Diario de Cadiz. "Son départ en France ne l'a pas éloignée de l'Andalousie. Sa famille a toujours continué à parler espagnol et elle a d'ailleurs conservé un accent de Cadix", assure le journal. "Elle revient presque chaque année nous voir". L'annonce de sa candidature a également été applaudie sur Twitter par plusieurs ministres du gouvernement Sanchez. "Courageuse Anne Hidalgo", a notamment écrit la ministre de l'Education.