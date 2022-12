«Pourquoi pas gagner contre la France ?» : les Marocains se prennent à rêver de jouer la finale

REPORTAGE

Qui gagnera ce mercredi soir sa place pour une finale face à l'Argentine entre la France et le Maroc ? Cette édition 2022 de la Coupe du Monde réserve encore bien des surprises. De leur côté, les Marocains n'ont pas de doute : ils peuvent battre la France ce soir en demi-finale.

"On espère gagner la Coupe du monde"

Dans le quartier populaire de Derb Sultan, à Casablanca, impossible d'oublier l'événement de ce soir. Drapeaux au balcon, spot publicitaire vantant les exploits des Lions de l'Atlas, discussions dans les cafés... Le Maroc vibre au rythme de l'échéance de la demi-finale. Ousmane, habitant de Casablanca, est sur un petit nuage : "C'est un rêve pour tous les Marocains. On est tous choqués. On espère gagner la Coupe du monde inchallah !", sourit-il au micro d'Europe 1.

Soulever la coupe, battre la France et si ce n'était pas qu'un rêve ? "Si on l'a fait contre Portugal, contre l'Espagne, on se dit pourquoi pas contre la France ? Donc on reste positif. On attend le match", explique Soufiane.

Asma, autre supportrice, a déjà enfilé le maillot de l'équipe marocaine sur ses épaules. "Tout le monde porte du rouge, même sur le visage, on commence à se maquiller et on prie !", explique-t-elle. Au café, en famille ou dans les fans zones, tout le pays vivra cette demi-finale à l'unisson.