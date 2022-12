France-Maroc : le Royaume organise les choses en grand pour le match

C’est le grand jour. La demi-finale entre la France et le Maroc se joue ce mercredi soir à 20 heures. Dans la plus importante ville du Maroc, à Casablanca, on voit ça en grand. Trois fans zones ont été mises sur pied pour accueillir les supporters. Europe 1 a assisté aux derniers préparatifs avant le match, avant l’ouverture des portes.

Les Marocains y croient

"On attend beaucoup de monde, plus que le quart de finale et les premières parties de la Coupe du monde". Dernières vérifications pour Anouar Alimi, l'écran géant fonctionne parfaitement, la sono également, dans sa fan zone, 2.000 personnes sont attendues mercredi soir.

"Les gens adorent ça parce que c'est un lieu de rencontre. On a besoin de cette chaleur humaine, des Marocains qui se jettent dans les bras des autres, même si on ne les connaît pas. Mais ça, c'est parce que le foot réunit tout le monde", avance-t-il au micro d'Europe 1.

La diffusion des matchs, sous cet immense chapiteau drapé de vert et de rouge, est devenu un rituel pour Imane et ses deux frères. "C'est une ambiance particulière, ça ressemble à une ambiance de stade, c'est une sorte d'annexe du stade. Donc il y a une superbe ambiance et on préfère partager, célébrer ça entre amis, avec des proches ou même avec des Marocains qu'on ne connaît pas", explique-t-il. Des Marocains unis pour assister au match le plus important de l'histoire des Lions de l'Atlas.