Pourquoi le testament du prince Philip restera-t-il secret jusqu'en 2111 ?

Il faudra attendre au moins 90 ans avant de connaître le testament du prince Philip, décédé en avril dernier. Il sera en effet sous scellés jusqu'en 2111. Il est donc impossible pour le public d'en connaître le contenu. Une décision qui fâche dans la presse britannique de gauche. Le quotidien The Guardian a donc décidé de faire un recours afin notamment de pouvoir estimer la fortune de la famille royale, dont le train de vie est partiellement financé par le contribuable.

La demande du journal rejetée par la justice

Depuis 1911, les testaments de 33 membres de la famille royale n'ont jamais été dévoilés, alors qu'au Royaume-Uni, ces documents sont automatiquement rendus publics, notamment afin de limiter les fraudes. The Guardian conteste la décision de garder privée le testament du prince Philip. Un choix fait lors d'une audience secrète à laquelle les médias n'ont pas pu assister. Mais la demande du journal a été rejetée par la justice.

Une fortune estimée à 220 millions d'euros

La cour d'appel justifie sa décision afin de préserver la dignité et la vie privée de la famille royale. The Guardian estime la fortune des Windsor à plus de 220 millions d'euros. Londres et le dit burlesque européen.