Pékin propose un "canal vert" pour les exportations de terres rares vers l'UE

Afin de faciliter les exportations de terres rares vers l'Union européenne, le ministère chinois du Commerce a proposé ce samedi d'instaurer un "canal vert", après que Pékin a restreint leur exportation en riposte aux droits de douane américains.

La Chine a proposé d'instaurer un "canal vert" pour faciliter les exportations de terres rares vers l'Union européenne, a indiqué samedi le ministère chinois du Commerce, après que Pékin a restreint leur exportation en riposte aux droits de douane américains.

La Chine impose depuis début avril une licence pour l'exportation de ces matériaux stratégiques, dont elle domine plus de 60% de l'extraction minière et 92% de leur production raffinée à l'échelle mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Mais les industriels, notamment du secteur automobile, ont depuis dénoncé des autorisations d'exportations délivrées au compte-gouttes. "Le contrôle à l'exportation des terres rares et d'autres matières est une pratique courante à l'international", a affirmé samedi un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Dossiers épineux

Mais "la Chine attache une grande importance aux préoccupations de l'UE et se dit prête à établir un canal vert pour les demandes conformes, afin d'accélérer leur traitement", selon la même source. Ces déclarations sont attribuées au ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, lors d'une rencontre mardi avec le commissaire européen chargé du commerce et de la sécurité économique, Maros Sefcovic.

Lors de cet échange, M. Wang a en retour espéré que "l'UE prenne des mesures réciproques et efficaces pour faciliter, sécuriser et promouvoir les échanges commerciaux licites de produits technologiques vers la Chine".

Les deux responsables ont également abordé les dossiers épineux liés aux exportations de brandy français vers la Chine, et aux importations de véhicules électriques chinois en Europe.

Sommet entre l'UE et la Chine

Les négociations sur un engagement de prix pour les voitures électriques chinoises, visées par une enquête anti-dumping de Bruxelles, sont "en phase finale", a affirmé samedi le ministère chinois du Commerce.

Quant au cognac français, soumis à des sanctions chinoises depuis l'an dernier, les "deux parties ont trouvé un accord sur les principales clauses", a affirmé samedi le ministère. "Si celui-ci est validé, une décision finale pourrait être publiée avant le 5 juillet", ajoute-t-il.

Ces discussions ont lieu à l'approche du prochain sommet entre l'UE et la Chine, qui se tiendra en juillet en Chine, à l'occasion des 50 ans de la relation entre Bruxelles et Pékin. Ce sommet pourrait donner lieu à un rééquilibrage des relations entre le bloc européen et la Chine, alors que les différends politiques et commerciaux étaient tenaces.