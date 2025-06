Le Kirghizstan démonte le plus haut monument de Lénine en Asie centrale © Hermes Images / AGF / Photononstop via AFP

Article Suggestions

Samedi, le Kirghizstan a démonté le plus haut monument en Asie centrale du fondateur de l'URSS, Vladimir Lénine, situé à Och, la deuxième ville de cette ex-république soviétique alliée de la Russie. Le monument faisait 23 mètres de haut, et était le plus haut à la gloire de Lénine en Asie centrale à ne pas avoir été démonté.