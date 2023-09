Pascal Praud et vous - Séisme au Maroc : «Les gens sont hébétés et deviennent à moitié fous de tristesse», témoigne notre envoyée spéciale

Des scènes d'horreur. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, le Maroc a connu le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le pays. Le pays dénombre actuellement 2.122 morts et plus de 2.400 blessés, selon le dernier bilan provisoire. Dépêchée sur place, notre reporter Inès Zeghloul témoigne de la violence du séisme et du désarroi des populations sur place, notamment dans la région reculée de l'Atlas, très durement touchée. "Ils comptent et enterrent leurs morts à même les graviers. Les gens sont hébétés, ils deviennent à moitié fous de tristesse".