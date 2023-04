Pâques : la bénédiction du pape François marquée par un message de paix

Le week-end de Pâques a été ensoleillé à Rome. 100.000 fidèles se sont amassés place Saint-Pierre pour suivre la traditionnelle bénédiction urbi et orbi. Le pape François a donc officié et rassuré les pèlerins du monde entier et comme chaque année, son message a été très politique. Les premières paroles de François ont été adressées aux Ukrainiens et au Russes.

Une politique d'impartialité du Vatican

Un message qui reflète bien la politique d'impartialité du Vatican. Ne pas prendre parti pour pouvoir éventuellement jouer les médiateurs entre les antagonistes. "Aide le tant aimé peuple ukrainien sur le chemin de la paix et répand la lumière pascale sur le peuple russe", a affirmé le pape François. Dans son message, il n'a oublié aucune situation de crise, de la Syrie à la République démocratique du Congo en passant par la Birmanie. Des paroles de paix que les fidèles ont appréciées.

"Encore une fois, le rappel à la paix, parce qu'on est déjà dans la deuxième année de guerre en Europe", apprécie Laura au micro d'Europe 1. "Quel message ! La paix dans le monde, le bien pour tous", se réjouit Gioacchino présent place Saint-Pierre pour assister à la bénédiction du pape François. "La paix est ce qu'il y a de plus important car la course aux armes ne sert à personne", souligne Stéphane, lui aussi ravi par les paroles du chef suprême de l'Église. Le pape n'a pas oublié non plus l'actualité. Il a évoqué l'attentat en Israël, attaque qui menace selon lui le dialogue entre Israéliens et Palestiniens.