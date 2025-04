Pakistan : l'armée assure avoir tué «54 jihadistes» à la frontière avec l'Afghanistan

L'armée pakistanaise a annoncé dimanche avoir tué 54 jihadistes en trois jours, affirmant qu'ils tentaient de s'infiltrer depuis l'Afghanistan pour mener des attaques sur le territoire pakistanais. Cette annonce survient après des tensions croissantes avec l'Inde, accusée par Islamabad de soutenir ces groupes armés.

L'armée assure, dans un communiqué, avoir des informations sur le fait que "ces jihadistes tentaient de s'infiltrer pour le compte de leur 'maîtres étrangers' pour mener des activités terroristes de grande ampleur sur le sol pakistanais". Mardi, après une attaque meurtrière dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde, New Delhi a accusé Islamabad.

Dimanche, l'armée pakistanaise renvoie la balle : "au moment où l'Inde profère des accusations infondées contre le Pakistan, il est facile de voir pour le compte de qui ces jihadistes opèrent", dit-elle dans son communiqué.

"Une importante cache d'armes, de munitions et d'explosifs a également été découverte", ajoute-t-elle. Peu avant cette annonce, le ministre de l'Information Ataullah Tarar évoquait les "opérations fructueuses quotidiennes des forces armées contre les terroristes".

15 jihadistes tués samedi dans des affrontements dans différents secteurs

Samedi, deux soldats pakistanais et 15 jihadistes avaient été tués dans des affrontements dans différents secteurs de la province du Khyber-Pakhtunkhwa.

Ataullah Tarar a encore estimé que l'attaque au Cachemire était "une façon de détourner l'attention de tous les succès (de l'armée pakistanaise) dans l'ouest" frontalier de l'Afghanistan.

Là, dans ces régions montagneuses, les attaques se sont multipliées depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021.

Islamabad accuse le gouvernement afghan de ne pas déloger les combattants utilisant son sol pour préparer des attaques contre le Pakistan, ce que Kaboul dément.

L'année 2024, la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan

Dimanche, la tension restait vive entre l'Inde et le Pakistan, dont les soldats ont échangé des coups de feu pour la troisième nuit consécutive.

Les relations entre New Delhi et Islamabad sont retombées au plus bas depuis l'attaque mardi d'un groupe armé qui a causé la mort de 26 civils dans la ville de Pahalgam, dans la partie sous administration indienne du territoire contesté.

L'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan, avec plus de 1.600 morts, pour près de la moitié des membres des forces de sécurité, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad. La grande majorité de ces attaques ont eu lieu à la frontière avec l'Afghanistan.

Au total, depuis le 1er janvier, selon un décompte de l'AFP, environ 220 personnes, en majorité des membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Baloutchistan comme au Khyber-Pakhtunkhwa.