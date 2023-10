Otages français à Gaza : tout sera fait «pour qu'ils reviennent sains et saufs», promet Macron aux familles

Emmanuel Macron a promis vendredi aux familles d'otages français du groupe islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza que la France ferait tout "pour qu'ils reviennent sains et saufs en France", a rapporté l'Élysée. "Je le dis ici à tous : la France n'abandonne pas les siens. Nous faisons tout notre possible pour obtenir la libération et le retour de nos compatriotes. La Nation se tient à leurs côtés", a déclaré le chef de l'État sur X (anciennement Twitter) à l'issue d'une visioconférence avec ces familles.

Selon la présidence, il "les a assurées de sa pleine mobilisation comme de celle de tous les services de l'État pour obtenir leur libération". "Tout sera fait pour qu'ils reviennent sains et saufs en France. Le président de la République a redit aux familles le soutien qui est le sien et celui de tous les Français face à cette terrible épreuve et sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme", a-t-elle ajouté.

"Des discussions intenses" pour la libération des otages sont en cours

Emmanuel Macron, entouré notamment de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, du secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler et de son conseiller diplomatique Emmanuel Bonne, a tenu cette visioconférence à la mi-journée depuis le palais présidentiel. Catherine Colonna avait déjà rencontré en personne dimanche à Tel Aviv des familles de victimes française de l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas contre Israël. À la suite de cette attaque, 28 Français sont morts, et sept autres sont toujours portés disparus, dont certains retenus en otages par le Hamas à Gaza.

En tout, plus de 1.400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque, selon les autorités israéliennes. Le Hamas a enlevé 203 otages parmi lesquels des étrangers de plus de vingt pays.

Le président Macron avait affirmé mardi que des "discussions intenses" étaient en cours pour obtenir la libération des otages. "Elles avancent, nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions", avait-il ajouté, soulignant que Paris avait des "contacts, évidemment, avec les autorités israéliennes", mais aussi avec des "puissances amies intermédiaires avec le Hamas".

Il avait assuré de son "soutien" et de son "affection" la famille de Mia Shem, jeune Franco-Israélienne enlevée, dont une vidéo a été diffusée lundi par l'organisation islamiste palestinienne, et tous les proches des personnes portées disparues depuis l'attaque. La mère de Mia Shem a supplié mardi "les dirigeants du monde" de faire libérer sa fille".