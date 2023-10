Attaque du Hamas : la France va poursuivre «ses efforts pour éviter un embrasement»

La France va poursuivre "ses efforts pour éviter un embrasement" au Proche-Orient où la guerre entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas s'intensifie, a assuré dimanche la ministre française des Affaires étrangères. "La situation est difficile, préoccupante. Elle est grave", a déclaré Catherine Colonna, appelant à la responsabilité de tous les dirigeants, lors d'une déclaration à la presse à l'issue de sa visite en Israël.

"Rien ne justifie le terrorisme"

Elle a par ailleurs annoncé que le bilan des Français tués dans les "attaques terroristes" s'était encore alourdi, montant à 19 morts (deux de plus que la veille) et 13 disparus. "Israël a connu l'indicible", a-t-elle ajouté, martelant que "rien ne justifie le terrorisme". "Il ne saurait y avoir ni excuse, ni explication" et Israël a le droit de se défendre "face à la monstruosité du Hamas".

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël lors de l'attaque des commandos du Hamas le 7 octobre, durant laquelle 126 personnes ont également été capturées, selon les derniers chiffres fournis par des responsables israéliens. Mais la riposte israélienne au Hamas islamiste, mouvement au pouvoir à Gaza, "doit être ferme, forte et juste", a souligné Catherine Colonna.

Elle a également redit la nécessité pour Israël, qui assiège le territoire, de respecter le droit international et humanitaire. Plus de 2.600 personnes sont mortes dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, territoire de 2,4 millions d'habitants, selon les autorités locales, et environ un million de personnes ont été déplacées en une semaine, a indiqué dimanche l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

"Il est important que les Nations Unies puissent faire entrer de la nourriture, des biens de première nécessité dans le sud de Gaza", a-t-elle ajouté. "De l'eau a été partiellement distribuée, c'est un premier pas". "Ne nous trompons pas", a-t-elle néanmoins dit, "il est essentiel de se souvenir que le Hamas fait du mal aux Palestiniens", estimant que l'organisation prenait "en otage" la population palestinienne. La ministre se rend en Égypte dans la soirée avant de se rendre lundi au Liban.