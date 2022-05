«On veut des actes» : après la fusillade d'Uvalde, Joe Biden veut apaiser les habitants

Après la fusillade mardi à Uvalde au Texas qui a coûté la vie à 21 personnes dans une école, deux enseignantes et 19 enfants de huit ans, le président Joe Biden est sur place ce dimanche. Il avait réagi en milieu de semaine, l'air abattu, promettant des avancées très prochainement sur la législation sur les armes à feu. C'était sans compter sur Donald Trump, qui a pris la parole entre temps au congrès de la NRA qui se tient ce week-end justement à Houston, Texas. L'ancien président des États-Unissuggère d'armer les enseignants. L'actuel locataire de la Maison Blanche veut apaiser les esprits par sa visite.

Sa première étape, c'est la place principale de la ville, un jardin avec une fontaine centrale où les habitants ont déposé et continuent de déposer des centaines et des centaines de fleurs, de ballons, de photos, ou encore des messages. Le président sait qu'il va devoir faire face à beaucoup d'émotion.

"On veut des actes"

Les personnes rencontrées par Europe 1 se disaient plutôt contentes de cette visite, mais espéraient maintenant des actes. C'est le cas de Katherine Galindo-Garcia, même si elle n'a pas beaucoup d'espoir. "Il ne peut pas engager de changements tout seul. Les représentants de nos États doivent le faire ensemble", rappelle-t-elle.

"Mais il y a cette peur qu'ils ne fassent rien, comme à chaque fois, qu'ils continuent de ne rien faire", se désole-t-elle. "Ils envoient leurs pensées et leurs prières. On a besoin de plus que des prières et des pensées. On veut des actes", assène Katherine. Joe Biden doit également assister à une messe, puis il rencontrera les familles des victimes et les premiers secours. L'occasion peut-être aussi de tenter d'en savoir un peu plus sur l'intervention très controversée de la police au moment du drame.